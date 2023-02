Mit vollen Pisten und Eiswasser - der Winter ist zurück

In Bayern schneite es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vor allem in den Alpen am Samstagvormittag. In Irschenberg unweit des Tegernsees etwa seien 17 Zentimeter Neuschnee gefallen. Bis zum Montag soll es in den Alpen ohne längere Unterbrechungen leichten Schneefall geben. Dann könnten laut DWD nochmals zwischen zehn und 20, stellenweise auch 30 Zentimeter Neuschnee dazukommen.