Mitarbeiter der Wetterauer Kreisverwaltung an Covid-19 erkrankt

Wetteraukreis (red). Die Flure der Kreisverwaltung in Friedberg sind im Moment deutlich leerer als in normalen Zeiten. Büros, die sich zwei oder drei Mitarbeiter teilen, sind oft einzeln besetzt. "Wir versuchen, das Risiko einer Infektion so gering wie möglich zu halten", berichtet Landrat Jan Weckler in einer Pressemitteilung.

Dennoch seien mittlerweile mehrere Kollegen an Covid-19 erkrankt. Weckler: "Hier gelten dann die gleichen Regeln wie an jedem anderen Arbeitsplatz auch. Das Gesundheitsamt klärt die Kontaktpersonen ab. Betroffene Mitarbeiter werden vom Gesundheitsamt informiert und müssen für zwei Wochen in die häusliche Absonderung." Relevante Kontaktpersonen seien all jene, die einen engen Kontakt mit der erkrankten Person hatten. "Dabei gelten die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts als Leitlinie. Das Gesundheitsamt unterhält mit allen Betroffenen einen engen telefonischen Kontakt", sagt Weckler.

Seit drei Wochen sind persönliche Termine in der Kreisverwaltung nur in dringenden Fällen und ausschließlich nach telefonischer Terminvereinbarung möglich. "Wir haben viele zentrale Bereiche in der Kreisverwaltung, deren Funktionieren extrem wichtig sind. Deshalb arbeiten Mitarbeiter mehr denn je von zu Hause aus", erklärt Weckler. Mit einem sogenannten Token könnten sie auf die Systeme der Kreisverwaltung zugreifen, so zum Beispiel im Bereich Soziale Hilfen, wo es um die Gewährung von Leistungen geht. Man versuche, möglichst unbürokratisch zu helfen, etwa indem Bewilligungszeiträume verlängert würden.

Auch im Bereich Familienförderung sei viel Arbeit ins Home-Office verlagert worden. "Dennoch treffen wir uns regelmäßig, weil es quasi im Wochenrhythmus neue Vorgaben zur Notbetreuung durch das Land gibt, alles natürlich unter Einhaltung der Schutzempfehlungen", berichtet Fachstellenleiterin Andrea Rosenberger. Aktuell würden knapp 300 Kinder in der Notbetreuung im Landkreis betreut.

Mit einer Antragsflut habe der Fachdienst Recht derzeit zu kämpfen, berichtet Weckler. Dabei gehe es um Bescheinigungen und Hilfen zur Corona-Krise. Der Fachdienst Finanzen in der Kreisverwaltung sei für die Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge verantwortlich. "Das Haushaltsvolumen liegt bei rund 480 Millionen Euro. Hier darf es zu keinem Zahlungsverzug kommen, denn ob Dienstleister, Leistungsempfänger oder Mitarbeiter, alle sind auf die pünktliche Überweisung ihres Geldes angewiesen", sagt Weckler.

Auch der Fachdienst Ordnungsrecht habe sich umgestellt. Die Ausländerbehörde des Wetteraukreises habe den gesamten Kundenverkehr auf Digital- und Postverkehr umgestellt. "Niemand wird dadurch benachteiligt", betont der Wetterauer Landrat.

Die Kfz-Zulassung habe nur noch einen Notdienst. Autohäuser und Zulassungsdienste übernähmen jetzt einen Großteil des Zulassungsgeschäfts. Wer dringend auf die Zulassung seines Fahrzeugs angewiesen sei und nicht auf externe Dienstleister zurückgreifen könne, könne telefonisch einen Termin vereinbaren. Im Fachdienst Landwirtschaft gingen derweil viele Förderanträge ein. "Eine persönliche Beratung findet jetzt anstatt im Büro am Telefon statt", berichtet Fachdienstleiter Hermann Götz.

Den Kontakt zu den Bürgermeister hält Landrat Weckler per Telefon. Bei einer Telefonkonferenz standen in der vergangenen Woche die Themen Corona, Sachfragen zur Kommunalaufsicht und die Unterstützung durch die Wirtschaftsförderung auf der Tagesordnung. "Wir haben uns eine gute Stunde ausgetauscht und viele Fragen geklärt", berichtet Weckler.