Mittelheimer und Lorcher Fähre stellen Fährbetrieb teils ein

RHEINGAU - (bad). Ab dem kommenden Wochenende werden die Fähren in Mittelheim und Lorch nur noch in der Woche fahren. Der Notfahrplan sieht vor, dass der Fährbetrieb zwischen Mittelheim und Ingelheim sowie zwischen Lorch und Niederheimbach samstags, sonntags und an Feiertagen eingestellt wird. Montags bis freitags fährt die Mittelheimer Fähre zwischen 5.50 und 19 Uhr zu den gewohnten Abfahrtszeiten. Die Lorcher Fähre legt in Niederheimbach morgens zu folgenden Zeiten ab: 6 Uhr, 6.25, 6.50, 7.15, 7.45 und 8.15 Uhr. In Lorch startet sie um 6.10 Uhr, 6.35, 7, 7.30 und 8 Uhr. Am Nachmittag legt die Fähre zwischen 16.15 und 18.45 Uhr im Halbstundentakt in Niederheimbach ab. Gleiches gilt für die Abfahrten in Lorch. Die erste fährt um 16 Uhr, die letzte um 18.30 Uhr. Die Fähre um 19 Uhr fährt nur bei Bedarf nach Niederheimbach.

Die Bingen-Rüdesheimer-Schifffahrtsgesellschaft fährt zwischen Rüdesheim und Bingen derzeit wegen der Coronakrise nicht mehr im Pendelverkehr, sondern nur noch mit einer Fähre. An den Anfangs- und Endzeiten ändert sich nichts. Die erste Fähre legt in Bingen um 5.30 Uhr ab, die letzte in Rüdesheim um 22 Uhr. Die Rüdesheimer Fähre verkehrt auch an den Wochenenden.

Derzeit ist auf dem Rhein nicht viel los

Das Kontaktverbot an Land gilt auch auf dem Wasser. In Sportbooten darf entweder nur einer alleine unterwegs sein oder aber mehrere Personen, die im Familienbund leben, so Norbert Hübscher, Leiter der Wasserschutzpolizei in Rüdesheim. Noch ist für Sportboote zwar keine Saison. Jetzt, wo Ostern näher rückt, gebe es aber viele Anfragen der Bootseigner.

Derzeit ist es auf dem Rhein, wo man sich noch besser aus dem Weg gehen kann als an Land, nicht viel los. Unterwegs ist nur die Berufsschifffahrt, und für die gelten noch andere Regeln. „Die Mindestbesatzung muss schon sein“, so Hübscher.