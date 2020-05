Mobile Konzerte schaffen Gemeinschaftsgefühl

Annett und Matthias Fuchs geben am Altenzentrum „Im Sohl“ ein mobiles Konzert. (Foto: Thomas Schmidt)

INGELHEIM - Sie hatten ihr technisches Equipment, Mischpult und Verstärker, in einen kleinen Bus der „Rheinhessischen“ gepackt und waren damit mit dem Segen des städtischen Ordnungsamtes drei Nachmittage lang nur mit Gesang und Gitarre und ihren Songs auf musikalischer „Tournee“ durch Ingelheim gezogen.

Es waren keine öffentlichen Veranstaltungen, zu denen jedermann kommen konnte. Sie besuchten vielmehr ausgesuchte soziale Einrichtungen: das Mütter- und Familienzentrum (MütZe) in Ober-Ingelheim, das Altenzentrum „Im Sohl“ in der Oberen Sohlstraße, die Kinderwohnhäuser in der Kiedricher Straße und dem Ahornweg, die vom Pflegedienst H&Z betreuten Wohngemeinschaften in der Frankenstraße, der Erbacher Straße, der Bahnhofstraße und der Brüder-Grimm-Straße, das Betreute Wohnen in der San-Pietro-Straße, das Haus St. Martin, die Seniorenresidenz Carolinenhöhe und das Rheinhessische Diakonie-Zentrum für seelisch behinderte Menschen (Zoar) in Heidesheim. Die Rede ist von dem Acoustic-Duo Annett und Matthias Fuchs. Sie singt und er spielt Gitarre. Zusammen bezeichnen sie sich als „Haus- und Hofband“ des Ingelheimer Energieversorgers, denn Matthias Fuchs ist dort angestellt. Seine Frau arbeitet als Physiotherapeutin bei Zoar. Beide sind in der Ingelheimer Musik-Szene seit Jahren bekannt, unter anderem als Mitglieder der Band „Mr. Clean“. Ihr Repertoire, das Stilrichtungen von Rock und Pop bis hin zu Soul und Funk umfasst, ist anspruchsvoll: Sie singen und spielen keine Schlager, sondern die Top-Ten-Hits der letzten 40 Jahre.

Die Idee zu der kleinen musikalischen „Tournee“ durch Ingelheim hatte Verena Schulze, bei der „Rheinhessischen“ Leiterin für Vertrieb und Marketing. Wie kommt nun ein Energieversorger auf den Gedanken zu solch einem „Event“? „Wir haben einen Versorgungsauftrag, der über die Energieversorgung hinausgehen kann“, sagt Verena Schulze: „Wir haben uns gefragt, was können wir für junge und alte Menschen in den Einrichtungen tun?“ Ein Zeichen habe man setzen wollen, ein bisschen Hoffnung vermitteln in dieser Zeit, in der Kontakte so stark eingeschränkt sind und strengen Regeln unterliegen. Und Musik verbindet, schafft Nähe und Gemeinschaftsgefühl.

Die Idee kam bei den Zielgruppen in den sozialen Einrichtungen gut an. Im Altenzentrum „Im Sohl“ zum Beispiel hatten es sich die Bewohner bei schönstem Wetter auf Stühlen und Liegen im Hof oder auf ihren Balkonen gemütlich gemacht. Flatterbänder sorgten für den notwendigen Sicherheitsabstand. Eine halbe Stunde dauerte das Konzert, fünf Songs waren im Programm. Außer der Reihe gab es dann noch eine Zugabe für Pflegedienstleiterin Beatrix Specht, die das Heim verlassen wird.

Der Auftritt von Annett und Matthias Fuchs war nicht das erste Hofkonzert „Im Sohl“ in diesem Jahr. Vor vier Wochen war schon SWR 4 zu Gast. Auch Ex-Oberbürgermeister Dr. Joachim Gerhard mit dem Akkordeon und Kirchenmusikerin Iris Lenz an der Orgel spielten in den vergangenen Wochen für die Senioren auf. Ähnlich gut wie im Altenzentrum an der San-Pietro-Straße war auch die Resonanz bei den anderen Einrichtungen, in denen Annett und Matthias Fuchs die Bewohner mit ihren Liedern jeweils eine halbe Stunde lang unterhielten und für eine willkommene Abwechslung sorgten. Die Idee der „Rheinhessischen“ von den mobilen Konzerten war auf fruchtbaren Boden gefallen. Es war eine gelungene Premiere.