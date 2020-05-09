Samstag,
09.05.2020 - 02:00
2 min
Modautal setzt auf verkleinertes Parlament
Um in der Corona-Krise handlungsfähig zu bleiben, wird die Modautaler Gemeindevertretung nur noch aus zwölf Mitgliedern bestehen. Eine Vereinbarung regelt sämtliche Bestimmungen.
Von Matthias Voigt
Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
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