Monsterstarke Party

Grün und lila: Feiere deinen Geburtstag in Kruschel-Farben! (Foto: VRM)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Das Zeitungsmonster feiert am 7.Mai 2022 den 10.Geburtstag der Kinderzeitung - für die Party braucht es natürlich Deko. Wenn auch du eine monsterstarke Geburtstagsparty feiern willst, kannst du dir hier Vorlagen herunterladen.

Es gibt ein Einladungskarte, die du in Farbe ausdrucken und an alle Freunde verschicken kannst, mit denen du gerne feiern möchtest.

Dekorieren kannst du mit einer Girlande in den Kruschelfarben Grün und Lila. Drucke dir einfach die Vorlage in Farbe aus. Du musst die Wimpel nur ausschneiden, um eine Schnur falten und zusammenkleben. Das ist ganz leicht und sieht lustig aus. Je mehr Wimpel du druckst und ausschneidest, desto länger wird deine Girlande!

Wenn du nach der Party deinen Gästen noch ein kleines Geschenk mitgeben möchtest: Drucke dir die Anhänger aus und befestige sie an den Geburtstagstüten - das sieht bunt und lustig aus!

Hier der Link zum Downloaden: https://www.kruschel-kinder.de/downloads/Alles_fuer_deine_Geburtstagsparty_25474596.htm