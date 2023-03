Mord an Deutschem: Verdächtige stellen Kautionsanträge

Mbombela (dpa) – . Vor dem Prozessstart im Fall eines getöteten Touristen aus Fulda haben zwei Tatverdächtige am Donnerstag Kautionsanträge in einem Gericht in Südafrika eingereicht. Über die Anträge werde am 26. April entschieden werden, teilte das Amtsgericht in der kleinen Stadt Kabokweni im Nordosten des Landes mit.