Mord an Tupac: Verdächtiger erscheint erstmals vor Gericht

Shakur gehörte zu den erfolgreichsten Rap-Künstlern der 1990er Jahre. Der Hip-Hop-Star war zeitweise in Drogenhandel und andere Kriminalität verwickelt, er kam auch ins Gefängnis. Millionen Fans weltweit verehren den Rapper und seine Musik noch immer. 2017 wurde der Musiker in die Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland (Ohio) aufgenommen. Im vergangenen Juni wurde er posthum mit einem Stern auf Hollywoods „Walk of Fame“ geehrt.