Nach Bluttat in Ludwigshafen - Mordprozess hat begonnen

Der Angeklagte, der zuletzt in Neustadt an der Weinstraße wohnte, beantwortete nach der Verlesung der Anklage Fragen zu seiner Person mithilfe eines Dolmetschers. Er habe Somalia „mit 17 oder 18 Jahren“ verlassen und sei über Äthiopien, Malta, Schweden und Dänemark gereist und im November 2015 per Flugzeug in Frankfurt/Main angekommen. Nach Aufenthalten bei Mainz und Koblenz sei er nach Neustadt zugeteilt worden.