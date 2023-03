Mordverdächtiger im Fall Bramsche in U-Haft

Gegen den 20-jährigen Deutschen war am Sonntag Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Der junge Mann schweige weiterhin zu den Vorwürfen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die 19-Jährige aus dem Landkreis Osnabrück war am frühen Sonntagmorgen schwer verletzt auf einer Wiese an der Schützenhalle in Bramsche-Pente gefunden worden. Sie war wie ihr mutmaßlicher Mörder zuvor Gast einer Geburtstagsparty in der Halle gewesen.