Mittwoch, 15.07.2020 - 04:30
9 min. inkl. Video
Motorradlärm: Terror für Anwohner
Von Michaela Kriewitz
Volontärin
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Was ist Erlaubt?
Seit 2016 schreibt die EU einen Wert von maximal 77 Dezibel in einem definierten Testzyklus für Motorräder vor. Bei diesem Test wird das Motorrad bei einer beschleunigten Vorbeifahrt von 80 Stundenkilometern im dritten Gang auf einer Normmesstrecke geprüft. Gemessen wird in einem Abstand von 7,5 Metern. „Das Messverfahren stellt einen Überholvorgang vernünftig dar“, beschreibt Achim Marten vom Industrie-Verband Motorrad Deutschland.
Der Bundesrat fordert zur Reduzierung von Motorradlärm eine Grenze von 80 Dezibel in allen Fahrzuständen.
Der Bundesrat fordert zur Reduzierung von Motorradlärm eine Grenze von 80 Dezibel in allen Fahrzuständen.
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