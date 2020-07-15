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Mittwoch, 15.07.2020 - 04:30
9 min. inkl. Video

Motorradlärm: Terror für Anwohner

Kurvige Strecken locken bei gutem Wetter viele Motorradfahrer in die Region. Wie sich das auf die Anwohner auswirkt und was gegen Lärm helfen könnte – auch ohne Verbote.

Michaela Kriewitz: Volontärin
Von Michaela Kriewitz
Volontärin

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Motorradlärm ist auch im Mossautal im Odenwald seit Jahren Dauerthema: Seit 2018 macht die Gemeinde mit Plakaten darauf aufmerksam. Gebessert hat sich das Problem bisher nicht. Archivfoto: dpa

Motorradlärm ist auch im Mossautal im Odenwald seit Jahren Dauerthema: Seit 2018 macht die Gemeinde mit Plakaten darauf aufmerksam. Gebessert hat sich das Problem bisher nicht. (Archivfoto: dpa)

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Was ist Erlaubt?
Seit 2016 schreibt die EU einen Wert von maximal 77 Dezibel in einem definierten Testzyklus für Motorräder vor. Bei diesem Test wird das Motorrad bei einer beschleunigten Vorbeifahrt von 80 Stundenkilometern im dritten Gang auf einer Normmesstrecke geprüft. Gemessen wird in einem Abstand von 7,5 Metern. „Das Messverfahren stellt einen Überholvorgang vernünftig dar“, beschreibt Achim Marten vom Industrie-Verband Motorrad Deutschland.

Der Bundesrat fordert zur Reduzierung von Motorradlärm eine Grenze von 80 Dezibel in allen Fahrzuständen.
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