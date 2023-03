Motsi Mabuse hat immer noch Lampenfieber

Mabuse ist am 22. März in der dritten Folge der Sky-Dokumentation „Her Story“ zu sehen. Laut Ankündung des Pay-TV-Senders nimmt sie die Zuschauerinnen und Zuschauer darin mit auf eine Reise in das Südafrika der 1990er Jahre, wo sie während der Apartheid in einem Township, einem Armenviertel Südafrikas, groß geworden ist.