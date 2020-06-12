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Freitag, 12.06.2020 - 03:00
3 min

MTK-Gesundheitsamt kommt mit Personalaufstockung klar

Das Team des Gesundheitsamtes im Main-Taunus-Kreis wurde wegen der Coronakrise aufgestockt. Eine Verstärkung sei allerdings nicht in dem Maß notwendig wie vom Bund berechnet.

Angelika Heyer: Lokalredakteurin Main-Spitze
Von Angelika Heyer
Lokalredakteurin Main-Spitze
Wurde jemand positiv auf Corona getestet, müssen alle Kontaktpersonen ermittelt werden. Das macht dem Gesundheitsamt viel Arbeit. Foto: Main-Taunus-Kreis

Wurde jemand positiv auf Corona getestet, müssen alle Kontaktpersonen ermittelt werden. Das macht dem Gesundheitsamt viel Arbeit. (Foto: Main-Taunus-Kreis)

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FALLZAHLEN
Im Main-Taunus-Kreis gab es Stand Mittwoch, 16.45 Uhr, 17 aktuell an Corona Erkrankte. Die Zahl der bisher bestätigten Fälle liegt bei 357, die der Genesenen bei 326. Die Zahl der Todesfälle mit Corona: 14.

Die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen je 100 000 Einwohner liegt derzeit bei drei. (ah)
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