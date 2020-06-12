MTK-Gesundheitsamt kommt mit Personalaufstockung klar

Wurde jemand positiv auf Corona getestet, müssen alle Kontaktpersonen ermittelt werden. Das macht dem Gesundheitsamt viel Arbeit.
(Foto: Main-Taunus-Kreis)
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FALLZAHLEN
Im Main-Taunus-Kreis gab es Stand Mittwoch, 16.45 Uhr, 17 aktuell an Corona Erkrankte. Die Zahl der bisher bestätigten Fälle liegt bei 357, die der Genesenen bei 326. Die Zahl der Todesfälle mit Corona: 14.
Die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen je 100 000 Einwohner liegt derzeit bei drei. (ah)
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