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Montag, 20.04.2020 - 03:00
2 min

Muezzinruf nicht lauter als zulässig

Die Islamische Gemeinde Bad Schwalbach betont, man wolle mit dem Gebetsruf, der mittags für fünf Minuten erschallt, in Zeiten der Kontaktsperre spirituell unterstützen.

Susanne Stoppelbein: Redaktion Rheingau-Taunus
Von Susanne Stoppelbein
Redaktion Rheingau-Taunus
Die Moschee der Islamisch-Türkischen Gemeinde in der Bahnhofstraße liegt zwischen zwei Einkaufsmärkten. Das Minarett befindet sich im Hinterhof. Foto: Martin Fromme

Die Moschee der Islamisch-Türkischen Gemeinde in der Bahnhofstraße liegt zwischen zwei Einkaufsmärkten. Das Minarett befindet sich im Hinterhof. (Foto: Martin Fromme)

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