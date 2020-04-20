Montag,
20.04.2020 - 03:00
2 min
Muezzinruf nicht lauter als zulässig
Die Islamische Gemeinde Bad Schwalbach betont, man wolle mit dem Gebetsruf, der mittags für fünf Minuten erschallt, in Zeiten der Kontaktsperre spirituell unterstützen.
Von Susanne Stoppelbein
Redaktion Rheingau-Taunus
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