Mühltaler Aktion: "Einfach mal anrufen"

Mühltal. Das Telefon ist derzeit das wichtigste Arbeitsgerät von Christel Müller und Florian Krimm. "Einfach mal reden - Gespräche am Telefon" heißt das Angebot, dass die Mühltaler Jugend- und Seniorenförderung für ältere Bürger in Mühltal ins Leben gerufen hat. Und es wird rege angenommen, wie Christel Müller im Gespräch am Telefon erzählt. "Unsere Seniorengruppen sollen untereinander in Kontakt bleiben, auch wenn sie sich wegen Corona nicht treffen dürfen. Und das klappt prima, unsere Senioren sind sehr gut vernetzt", freut sich Christel Müller. Woher sie das weiß? Die rund 50 Senioren, die sich in Spielegruppen, zum Gedächtnistraining und weiteren Angeboten der Mühltaler Einrichtung treffen, haben von der Seniorenförderung eine Telefonliste erstellen lassen, um, mit ihrem Einverständnis natürlich, die Telefonnummern untereinander auszutauschen.

Oft geht es um die Sorgen und Nöte der Menschen

Die Möglichkeit werde genutzt, sagt Christel Müller. Wobei: "Die meisten kennen sich ohnehin und wissen, wie sie sich erreichen können." Doch der ein oder andere brauche einen sanften Schubser, um mal wieder zum Hörer zu greifen. Denn soziale Kontakte seien wichtig. Auch wenn die Mühltaler Senioren gut versorgt sind und sich ihre Hilfe meist selbst organisieren können. "Der Kühlschrank ist voll, aber die Seele darf nicht verhungern", bringt es Christel Müller auf den Punkt. Vor allem bei älteren Menschen sei diese Gefahr nicht zu unterschätzen. Sie selbst erkundigt sich täglich nach dem Befinden der älteren Mitbürger. Mit vielen habe sie ein freundschaftliches Verhältnis. "Wie geht es dir, wie gestaltest du den Tag, was steht heute auf dem Speiseplan", seien die Themen. "Es kommt oft vor, dass die Senioren anfangs schildern, dass es ihnen sehr gut gehe und alles in Ordnung sei. Doch dann geht es auch um Ängste, um Sorgen und Fragen rund um die Krise. Dann wird daraus schnell ein halbstündiges Gespräch", schildert Christel Müller.

Gedächtnistraining ließe sich ebenfalls gut am Telefon organisieren, auch das habe sie schon gemacht. Ihre Aufgabe sei es, die Senioren zu bestärken. Derzeit riefen bei ihr meist die an, die an den Angeboten der Seniorenförderung teilnehmen. Doch Christel Müller hofft, dass künftig auch andere ältere Bürger "einfach mal anrufen".

Auch praktische Hilfe kann telefonisch organisiert werden. Institutionen und Einzelpersonen gehen für Menschen der Risikogruppen einkaufen. Bei den Sozialarbeitern Christel Müller und Florian Krimm werden diese Angebote aus Mühltal gesammelt und auf Anfrage von Hilfsbedürftigen weitervermittelt.