Mühltaler Ehepaar darf 53. Hochzeitstag nicht gemeinsam feiern

Aus sicherer Entfernung winkt Karl Naar seiner Ehefrau am Hochzeitstag zu. Foto: Dirk Zengel

NIEDER-RAMSTADT - So haben sich Waltraud und Karl Naar ihren 53. Hochzeitstag nicht vorgestellt: Anstatt wie üblich gemeinsam schön Essen zu gehen oder in ihrem Haus in Nieder-Beerbach Kaffee und Kuchen zu genießen, dürfen sie sich an ihrem Ehrentag nicht einmal in die Arme schließen. Denn Waltraud Naar lebt in einem Pflegeheim der Nieder-Ramstädter Diakonie und wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus darf Ehemann Karl sie dort nicht besuchen.

"Das ist schon schlimm. So etwas hätten wir uns noch vor ein paar Wochen nicht träumen lassen", sagt Karl Naar. Fast könne man es für einen Aprilscherz halten, doch leider ist es Realität, sagt der 79 Jahre alte Nieder-Beerbacher. Weil er und seine Ehefrau aber seit 55 Jahren gemeinsam durch dick und dünn gehen, haben sie sich trotz der Hindernisse etwas ausgedacht, um dennoch ein bisschen miteinander feiern zu können.

Ein Rendezvous am Gartenzaun

Gegen 10.30 Uhr haben sich beide zu ihrem wohl ungewöhnlichsten Rendezvous verabredet, und zwar am Zaun des Diakoniegeländes. Dort stand Karl Naar, um seiner Ehefrau zuzuwinken, während sie einige Meter weiter auf der anderen Seite im Garten stand. Auch ein Geschenk hatte der ehemalige Polizeibeamte Karl Naar seiner Liebsten mitgebracht und an den Zaun gehängt. "Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Aber es war recht kalt", sagt Karl Naar. Trotzdem hat er seinen guten Pullover angezogen und sich einen flotten Schal umgebunden. "Es ist doch selbstverständlich, dass ich an meinem Hochzeitstag etwas Schönes für meine Frau anziehe", sagt er. Natürlich wäre es ihm lieber gewesen, wenn er seine Waltraud hätte umarmen können. "Aber die Situation ist eben, wie sie ist. Und wir sind beide so eingestellt, dass wir uns mit besonderen Umständen arrangieren."

Ohne die Corona-Krise wäre das Ehepaar vermutlich nach Steigerts in ihr Lieblingsrestaurant gegangen. "Das haben wir eigentlich immer an unserem Hochzeitstag gemacht. Oder wir sind nach Darmstadt gefahren, um dort essen zu gehen." Die goldene Hochzeit vor drei Jahren haben sie sogar mit 60 Gästen gefeiert.

"Liebe auf den ersten Blick"

Er sei noch so verliebt wie am ersten Tag, sagt Karl Naar. Der gebürtige "Rhöner", wie sich der in Tann aufgewachsene Rentner nennt, hat seine Ehefrau vor 55 Jahren in Nieder-Beerbach bei einer Feier in der Gaststätte Simmermacher kennengelernt. Ob es Kerb oder Fastnacht war, wisse er nicht mehr. Aber sicher sei: "Es war Liebe auf den ersten Blick." Ein Jahr später war Verlobung, im Jahr darauf wurden sie vom damaligen Bürgermeister Ludwig Bauer in Nieder-Beerbach getraut. Seitdem waren sie immer füreinander da, sind auch ihrem gemeinsamen Hobby Tanzsport bei der SKG nachgegangen. Seit ihrem Schlaganfall 2018 wird Waltraud Naar im Pflegeheim versorgt. Deshalb war sie auch nicht dabei, als Karl Naar vor einigen Wochen für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft der Polizei geehrt wurde. Mittlerweile habe sich seine Frau so gut erholt, dass sie schon wieder kleinere Hausarbeiten erledige. Karl Naar hofft, dass sie an ihrem nächsten Hochzeitstag wieder in ihr Lieblingsrestaurant gehen können und er ihr bald wieder nah sein darf. Bis dahin wird es aber wohl bei Rendezvous am Gartenzaun bleiben müssen. Zum Beispiel am 7. April, wenn Waltraud Naar ihren 80. Geburtstag feiert.