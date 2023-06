„Multitalent“ Bully Herbig erhält Söders Ehren-Filmpreis

München (dpa) - . Der Schauspieler und Regisseur Michael Bully Herbig erhält beim Bayerischen Filmpreis in diesem Jahr den Preis des Ministerpräsidenten. Herbig sei ein „ideensprühendes Multitalent“ und „ein Meister seines Faches, der sich nicht auf seiner Meisterschaft ausruht“, erklärte Markus Söder (CSU) am Dienstag. „Immer wieder sucht er sich außergewöhnliche Themen und neue Herausforderungen.“ Mit bisher neun Regie-Arbeiten, die über 33 Millionen Menschen in die Kinos lockten, zähle Herbig zu den „erfolgreichsten deutschen Filmregisseuren aller Zeiten“.