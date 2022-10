Münchener Sicherheitskonferenz im Gespräch mit Klitschko

Zeitenwende on tour - Münchner Sicherheitskonferenz diskutiert mit Bürgern neue Sicherheitspolitik mit Christoph Heusgen und Wladimir Klitschko. (Foto: Harald Kaster / VRM Bild)

MAINZ - Was bedeutet eigentlich diese Zeitenwende? Nur die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgerufene Ertüchtigung der Bundeswehr für 100 Milliarden Euro? Und was bedeutet sie für den einzelnen Bürger außer explodierenden Energiekosten und der Angst vor Gasmangel und einem Strom-Blackout? Um diese Debatte zu befördern, geht die Münchener Sicherheitskonferenz neue Wege. Sie bringt nicht mehr nur Politiker und Sicherheitsexperten aus aller Welt an einen Tisch. Sie sucht seit neuestem den direkten Kontakt mit den Bürgern. „Zeitenwende on tour“ heißt das Format, mit dem die Sicherheitskonferenz gerade durch Deutschland reist. Am Mittwoch hat diese ungewöhnliche Bürgersprechstunde auf der Frankfurter Buchmesse und in Mainz Station gemacht.

In der Mainzer Lokhalle können an diesem Abend rund 150 Bürger mit Christoph Heusgen, dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz ins Gespräch kommen, mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann, mit dem CDU-Europaparlamentarier Michael Gahler und mit dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko.



Klitschko, auf dessen Stadt wieder täglich russischen Bomben- und bewaffnete Drohnen fallen, lässt sich trotz permanenten Krisenmanagements für eine halbe Stunde zuschalten. So rückt das Grauen dieses verbrecherischen Krieges, der militärisch auf die Zerstörung der Ukraine ausgerichtet ist, ganz nah in das Rund der alten Mainzer Lokhalle.

Propaganda ist Putins Waffe

Was macht diese tägliche Bedrohung mit Klitschko ganz persönlich, will einer der Zuhörer wissen. Er habe jedes Zeitgefühl verloren, berichtet der ehemalige Box-Weltmeister: „Wir arbeiten nonstop, um den Millionen Menschen zu helfen, die in der Stadt geblieben sind.“ Um ihn persönlich müsse man sich keine Sorgen machen: „Ich bin stark“. Als er auf die russischen Massaker in Butscha zu sprechen kommt, wird aber auch der starke Mann schwach: „Ich werde nie den Leichengeruch vergessen, als wir am Tag nach dem russischen Abzug dorthin gekommen sind. Ich habe Kinder gesehen, die mit verbundenen Händen erschossen worden sind. Das ist der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt“.

Klitschko wendet sich in seinem Statement allerdings intensiver der russischen Propaganda zu - „Putins erfolgreichste Waffe“ - als den Kriegsgräueln, die sein Land ertragen muss. Damit habe Putin nicht nur das russische Volk vergiftet. „Die Propaganda ist die Waffe, mit der Putin auch die freiheitlichen Gesellschaften im Westen angreift“, warnt Klitschko und nimmt sich die Zeit für einen Ausflug in die eigene Biografie: „Ich bin ein Kind der Sowjetunion. Mein Vater war Kommunist und Sowjetoffizier. Auch wir haben damals ganz fest daran geglaubt, dass der Kapitalismus Russland zerstören und uns zu Sklaven machen will.“ Heute sei Putins mediale Kriegsführung allerdings wesentlich professioneller: „Ich spreche in Russland aber auch im Westen immer wieder mit sehr gebildeten Menschen, die regelrecht programmiert sind.“

Atomare Drohungen von Putin

Im anschließenden Dialogformat zwischen den Bürgern und den anwesenden Experten geht es dann um die eigentliche Fragestellung - die nach der Zeitenwende für Deutschland und Europa. Ein mittelständischer Unternehmer möchte wissen, wie es möglich war, dass in der Politik so wenig Risikomanagement betrieben worden ist: „Wir haben uns Putin ausgeliefert, obwohl uns das Ausland vor Nordstream 2 gewarnt hat. Und unsere Bundeswehr steht nackt da. Wie kann so etwas passieren?“ Wenn es um die selbstkritische Rückschau geht, spricht der Europaparlamentarier Michael Gahler am deutlichsten Klartext. Das Europaparlament habe sich spätestens nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim gegen Nordstream 2 gestellt: „Wir haben die Sorgen Polens und der Balten wesentlich ernster genommen. Die vorherige Bundesregierung hat dagegen - auch auf Druck der Wirtschaft - weiter auf billiges Gas und das Prinzip Hoffnung gesetzt. Das war ein fataler Fehler.“

Einen Fragesteller treibt - stellvertretend für fast alle Bürger - die Sorge um Putins atomare Drohungen um: Christoph Heusgen traut sich hier eine zuversichtliche Einschätzung zu. Mit den atomaren Drohungen wolle Putin vor allem Angst verbreiten und die Moral in der Ukraine und die Unterstützung in den westlichen Gesellschaften untergraben: „Putin ist aber nicht lebensmüde“. Heusgen vertraut darauf, dass die Gegendrohungen der Vereinigten Staaten Wirkung zeige: „US-General Petraeus hat ausbuchstabiert, welche katastrophalen Folgen das für Russland hätte.“ Heusgen deutet an, dass unter der Drohung der Amerikaner kein atomarer Gegenschlag zu verstehen sei, sondern die Vernichtung der russischen Arsenale: „Die USA wissen sehr genau, wo die russischen Atomwaffen lagern“.

Politik zu konfliktscheu?

Ein ehemaliger Bundeswehr-Oberst fordert in seinem Statement ein, dass Politik und Medien der Bevölkerung klarer vor Augen führen, welche Auswirkungen Putins hybrider Krieg gegen den Westen haben könne: „Anschläge auf die Infrastruktur auch in Deutschland dürfen nicht erst thematisiert werden, wenn sie da sind. Und wir werden nicht alle Folgen dieses Energiekriegs mit Geld zuschütten können. Warum mutet die Regierung den Bürgern diese Wahrheiten nicht zu?“ Es ist erneut der Europaparlamentarier Gahler, der sich ein Eingeständnis zutraut: „Unsere Politik ist tatsächlich zu konfliktscheu geworden. Wir sind in eine Lage geraten, die nicht mehr allein mit Harmonie und Konsensfähigkeit zu meistern ist.“

Eine Studentin beklagt, dass sich die öffentliche Debatte zu sehr um den jeweiligen Stand des Kriegsverlaufs drehe: „Ich erkenne keine Strategie, wo Deutschland und Europa in diesem Konflikt mit Russland und auch China hinsteuern.“ Regierungssprecherin Hoffmann ruft die Prager Grundsatzrede des Bundeskanzlers in Erinnerung: Erweiterung der EU um die westlichen Balkanstaaten, die Europa nicht hängen lassen dürfe, eine stärkere europäische Zusammenarbeit bei der Verteidigung, Mehrheitsentscheidungen mindestens in der Außenpolitik der EU anstelle des lähmenden Prinzips der Einstimmigkeit.

Deutschland braucht Sicherheitsrat

Christoph Heusgen geht bei der Schlüsselfrage nach der Strategie einen Schritt weiter und formuliert klare Anforderungen an die Bundesregierung und die EU: „Deutschland braucht endlich einen Sicherheitsrat, wie ihn alle unsere Partner haben.“ Diese Forderung bezieht der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz nicht nur auf die notwendige Rückbesinnung zur militärischen Landesverteidigung: Desinformation, Cybersicherheit, kritische Infrastruktur – alles Bereiche, in denen Deutschland nicht im Ansatz ausreichend Vorsorge getroffen habe.

Heusgen, der über mehrere Jahre Botschafter bei den Vereinten Nationen war, hat ein zweites Credo: Deutschland und die EU müssten sich deutlich stärker darum kümmern, dass China im Kampf der Systeme nicht die Vielzahl der Schwellen- und Entwicklungsländer auf seine Seite ziehen könne: „Die EU und gerade auch Deutschland genießen im globalen Südwen wesentlich mehr Vertrauen als die USA“, erläuterte Heusgen. Nicht nur im Dialog mit Afrika müsse die Bundesregierung eine wesentlich stärkere Rolle einnehmen.

Und die drängende Frage nach einem möglichst schnellen Ausweg aus diesem fürchterlichen Krieg, die an diesem Abend mehrfach angesprochen wird? Vitali Klitschko versuchte zu beantworten, was aktuell nicht zu beantworten ist. Der schnellste Weg, diesen Krieg zu beenden sei, wenn die Ukraine aufgebe: „Entschuldigung Herr Putin, Sie haben Recht: Wir sind Faschisten, wir wollen wieder ein Teil von Russland sein.“ Diese Möglichkeit mache hoffentlich deutlich, „dass Aufgeben keine Option für uns ist. U s bleibt nichts anderes übrig, als unsere Kinder und unsere Zukunft zu verteidigen. Wir verteidigen in diesem Krieg nicht nur unsere Selbstbestimmung, unsere Menschenrechte und unsere demokatische Entwicklung, sondern auch Ihre.“ Für diesen dringenden Appell an die Gesellschaften in Europa erntete der Kiewer Bürgermeister zumindest in diesem Bürgerforum den stärksten Applaus.