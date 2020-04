Mundschutz: Das muss man wissen

Immer griffbereit: in vielen Bundesländern gilt nun im ÖPNV und beim Einkaufen eine Maskenpflicht. (Foto: dpa)

DEUTSCHLAND - Ab Montag müssen in ÖPNV und Geschäften Mund und Nase bedeckt werden. Hessen und Rheinland-Pfalz haben eine Maskenpflicht beschlossen:

Doch wie trägt man eine Maske richtig? Welche Masken gibt es überhaupt und wie lange kann ich sie anziehen? Wie nähe ich mir selbst eine? All diese Fragen klären wir in unserer Grafik, die es hier als .pdf-Datei zum Download gibt - und hier:

