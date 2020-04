Mundschutz wird auch in Hessen Pflicht

In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens sind nun Handschuhe und Stoffmasken vorgesehen. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Das Tragen von Mund- und Nasenschutz im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen soll auch in Hessen Pflicht werden. Einen entsprechenden Beschluss kündigte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Dienstagnachmittag für die Sitzung des Landeskabinetts am Abend an. Zuvor hatte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) eine solche Mundschutzpflicht bereits ab kommenden Montag für die größte hessische Stadt Frankfurt am Main angekündigt. Klose nannte noch keinen Zeitpunkt für das Inkrafttreten der Bestimmung für ganz Hessen, verwies aber auf entsprechende Beschlüsse anderer Länder wie zuletzt Bayern und Baden-Württemberg, wo die Maskenpflicht ab Montag gelten soll.

Es gehe vor allem um den Schutz des jeweiligen Gegenübers, deshalb sollten in den Geschäften sowohl die Kunden als auch die Angestellten den Mund- und Nasenschutz tragen, sagte Klose. Der Träger der Masken dürfe sich selbst aber nicht in falscher Sicherheit wiegen und müsse weiterhin das Abstandsgebot beachten. Der Minister hob hervor, dass medizinische Schutzmasken weiter dem medizinischen Personal vorbehalten blieben. In Bussen oder Bahnen wie auch beim Einkaufen genüge ein einfacher Mund- und Nasenschutz oder auch ein Schal oder Tuch.

Bei seiner Video-Pressekonferenz würdigte Klose die gute Zusammenarbeit zwischen stationärer und ambulanter Versorgung der mit dem Coronavirus infizierten Patienten. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, Frank Dastych, teilte mit, dass inzwischen ein fast flächendeckendes Netz von mehr als 50 Schwerpunktpraxen für die Behandlung angesteckter Menschen eingerichtet worden sei. Sie würden von mindestens einem, manchmal auch mehreren niedergelassenen Ärzten gemeinsam geführt und sorgten dafür, dass die Krankenhäuser nicht mit ambulant beherrschbaren Fällen überlastet werden.

Die Standorte dieser Schwerpunktpraxen seien den Hausärzten bekannt, könnten ansonsten aber auch über die Telefonnummer 116117 des Ärztlichen Notdienstes oder bei den örtlichen Gesundheitsämtern erfragt werden. Sie seien aber nicht für die Corona-Tests vorgesehen, die weiter über die 15 bekannten Koordinations- und Testcenter liefen. Zudem seien insgesamt fünf regionale Fahrdienste eingerichtet worden, die Patienten zu Hause aufsuchen und damit auch die Testkapazitäten erhöhen könnten. Dastych betonte, das Ziel müsse sein, die sogenannte Reproduktionsrate auf unter eins zu bringen, also dass ein infizierter Mensch weniger als einen weiteren anstecke.

Nach Angaben des Sozialministers stieg die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen bis Dienstagmittag, 14 Uhr, um 77 auf 7.305. Es gab elf neue Todesfälle, so dass inzwischen landesweit 257 Menschen an der Krankheit Covid-19 gestorben sind. In hessischen Krankenhäusern werden nach Angaben Kloses derzeit 974 an dem Virus Erkrankte behandelt, davon sind 259 beatmungs- und intensivüberwachungspflichtig. Von den mittlerweile insgesamt 2.221 Krankenhausbetten mit Beatmung in Hessen waren am Dienstagvormittag noch 912 frei.

Der für Gesundheit zuständige Minister sprach von positiven Signalen, die aber den Blick für den fortbestehenden Ernst der Lage nicht trüben dürften. "Die Lockerung der Einschränkungen heißt nicht, dass die Bedrohung durch das Virus vorbei ist", hob Klose hervor und fügte hinzu: "Im Gegenteil: Wenn wir jetzt leichtsinnig werden, gefährden wir unsere gemeinsamen Erfolge bei der Bekämpfung der Pandemie, die nur durch die Kontaktverbote und drastischen Maßnahmen erreicht werden konnten."

