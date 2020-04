Mundschutz zum Selbermachen: Bloggerin zeigt wie es geht

Schritt für Schritt zum eigenen Mundschutz. Foto: Nähfrosch

Münster. Er ist derzeit in aller Munde, dabei sollte er besser davor sein. Gemeint ist der Mundschutz. Das Stofftuch vor Mund und Nase soll die Bevölkerung besser vor der Verbreitung des Corona-Virus schützen. Deshalb hat Österreich seine Bürger bereits dazu verpflichtet, in Supermärkten einen Mundschutz zu tragen. In Deutschland gibt es noch keine entsprechende Verordnung, doch einige Städte - darunter Hanau - empfehlen ihren Bürgern eindringlich, nur noch mit Maske vor die Tür zu gehen.

"Vernünftig", findet das Katja Czajkowski. Die 34-Jährige aus Münster und ihre Familie gehen noch nur mit Mundschutz nach draußen.



In ihrem Blog Gesichtsmasken gibt es im Hause Czajkowski zur Genüge, denn die Mutter von zwei Kindern näht sie selbst.In ihrem Blog www.naehfrosch.de zeigt Katja Czajkowski Video-Anleitungen zum Selbernähen einer Schutzmaske für Mund und Nase, sowie Schnittmuster und Infos über die geeigneten Stoffe. Zwar sind beide keine Sicherheitsmasken, die den offiziellen Schutzkategorien entsprechen. Dennoch leisten die Stofftücher einen wichtigen Dienst, um die Ansteckungsgefahr einzudämmen, sagt Czajkowski. "Der Mundschutz aus Stoff bildet eine Barriere und schützt vor allem andere Menschen vor den Tröpfchen, die beim Husten, Niesen oder auch beim Sprechen nach außen dringen", erklärt sie. Außerdem erinnere der Mundschutz seinen Träger stets daran, sich nicht ins Gesicht zu fassen.

"Man macht das ständig unbewusst. Wenn man aber den Stoff im Gesicht fühlt, hört man bald damit auf." Nicht zuletzt sei der Mundschutz eine sichtbare Rücksichtnahme auf andere. "Hier ist es unüblich, einen Mundschutz zu tragen, wenn man erkältet ist. Wir kennen das in der Familie auch anders, denn mein Mann stammt aus Indonesien. Dort sind Menschen mit Gesichtsmaske ein ganz normaler Anblick", erzählt Czajkowski.

Zwei Millionen Aufrufe im Monat

Die Anregung, Schnittmuster für Gesichtsmasken zu entwickeln und auf ihrem Blog zur Verfügung zu stellen, gab allerdings eine Freundin. "Sie arbeitet in einer Hausarztpraxis, die auch Corona-Abstriche vornimmt. Schon Mitte März hatte sie mir erzählt, dass die Bestände an Mundschutz zur Neige gehen. Daraufhin habe ich im Internet nach Ideen gesucht, wie man Masken selbst herstellen kann", berichtet Katja Czajkowski. Die wenigen Anleitungen seien meist zu kompliziert gewesen. "Ich wollte Muster, die auch Ungeübte nähen können."

Ideal dafür sei ein Baumwollstoff. "Das kann ein Küchentuch oder ein Hemd sein, das man sowieso entsorgen wollte. Den Stoff sollte man zweimal falten, sich dicht vor das Gesicht halten und prüfen, ob man dadurch problemlos atmen kann." Auch solle der Stoff bei 60 Grad oder mehr gewaschen werden können.

Mittlerweile werde ihr Blog an die zwei Millionen Mal im Monat aufgerufen. Die meisten Besucher der Seite interessierten sich für den Mundschutz. "Ich kann die Masken nicht mehr zählen, die ich bisher genäht habe", sagt sie. Die ersten Dutzend gingen an die Arztpraxis, in der die Freundin arbeitet. "Auch für andere Institutionen habe ich Masken genäht und gespendet." Während jene für die Praxen aus neutralem, einfarbigem Stoff sind, wählt Czajkowski für andere Nutzer bunte Stoffe mit fröhlichen Motiven. Denn in schwierigen Zeiten sei ein wenig Aufmunterung besonders willkommen.

Folgen Sie den Schritten in der Anleitung für Ihre eigene Schutzmaske.