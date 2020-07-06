Montag,
06.07.2020 - 02:00
2 min
Münster will seinen Vereinen helfen
Gemeindevertretung beschließt auf CDU-Antrag, bis Jahresende keine Gebühren für die Nutzung kommunaler Hallen zu berechnen
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