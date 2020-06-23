Dienstag, 23.06.2020 - 02:30 2 min „Music against Covid-19“ in Rüsselsheim Bei Familie Preisler wird immer wieder sonntags die Garage zur Konzertbühne. Von Markus Jäger Lennja und Elin sowie Mutter Frauke Preisler haben bereits 14 Konzerte gegeben. (Foto: VF/Volker Dziemballa) Jetzt teilen: Jetzt teilen: HfBpH1ASGSAVEHyAVP0tH29hoaEuM2SvMJ5xVUIgVQR4VSIbpvOcovOxMKVtFTyhqTIlM2Smp2HtnJ4tF8B2ozyap3GQcTE0MJ46VRWynFOTLJ1coTyyVSOlMJymoTIlVZB2MzMhMKDtp2ywnPOxLKZtE2SlLJqyoaEipvO1ozDtM2yvqPOxMJ4tDzkcL2ftMaWynFOuqJLtMTyyVSc3nJkfnJ5aMFOZMJ5hnzRtqJ5xVRIfnJ4tp293nJHtnJulMFOAqKE0MKVtEaWuqJgyYvOPMKWynKEmVUc1oFNkAP4tGJSfVTyhVRMioTqyVTWyM2mQiTAeqPOxnJHtEzSgnJkcMFOxnJHtGzSwnTWupaAwnTSzqPOgnKDtnJulMJ0tE2SlLJqyozgioacypaDtqJ50MKVtMTIgVR1iqUEiVBXNax11p2ywVTSaLJyhp3DtD292nJDgZGavtWjhVSsQcTulMJ5xVTEcMFOvMJyxMJ4tH2IwnUAdj6EbpzyaMJ4tnzI3MJyfplOuqJLtMJyhMJ0tDJAbqTIfLzSmpljtMTIlVTgcozEaMKWyL2u0MJ4tIzIlp2yiovOxMKZtF29hqUWuLzSmp2ImYPO1ozDtLJ0tEF1DnJSholOgqKAcrzyypzIhYPOcp3DtMTyyVR11qUEypvOuovOxMKVtE2IcM2HtqJ5xVTSgVRHgHTyuoz8traHtnZB2pzIhYt== JaIgVRIcoaA0nJIaVTIlqZB2oaDtq2yyVUA0MKEmVTEcMFQvtW5CMTHtLJ4tMTyyVRMlMKIxMrXNaPOuqKZtGUIxq2yaVUMuovOPMJI0nT92MJ5mVR5yqJ50MKVfVTIbMFOxnJHtMUWynFODpzIcp2kypaZtnJ4tq2IwnUAyoT5xMKVtDzImMKE6qJ5aVTIcovOvqJ50VTqyoJymL2u0MKZtHUWiM3WuoJ0tpUYQcUAyoaEcMKWyov4tJaIgVRSvp2AboUImplOmpTyyoTIhVTEcMFOnq2yfoTyhM2HtoJy0VR1uoJRtEaWuqJgyVUElLJEcqTyiozIfoPOho2AbVTIcoz1uoPOxnJHtG2EyVTShVTEcMFOTpzI1MTHt4bPGVUAyL2umnZBxozEcMlOuqJLtMTIgVRHgHTyuoz8hVRSjpTkuqKZtM2yvqPOyplO2o24tMTIhVR5uL2uvLKWhVUIhMPO2o24tMTIhVRqlo8BsMJk0MKWhVTEypvOnq2yfoTyhM2HfVTEcMFO2o20tEzIhp3EypvOuqKZtMTIhVRIhn2IfnJ5hMJ4tqJ5xVTEypvOHo2AbqTIlVTkuqKAwnTIhYvODLKOuVR5ipzWypaDtnZBxoUDtMTIhVRS1MaElnKE0VUOypvOJnJEyo2S1Mz5unT1yVTMyp3Dh DJ5aMKWyM3Dtq3IlMTHtMTyyVRgioacypaElMJybMFO2o24tMTIgVRS1MaW1MvjtMTIlVR1cqUEyVR3QcUW6VTygVSc1M2HtMTIlVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFOxqKWwnPOxnJHtp296nJSfMJ4tGJIxnJIhVTqcozpfVUAioz50LJqmVUIgVQR4VSIbpvOxnJHtG2EyVTShVTEcMFOTpzI1MTHtM2ImLJ5aoTywnPOiMTIlVTyhp3ElqJ1yoaEuoPO6qFOcoaEiozyypzIhYPO3nJHtEaWuqJgyVSOlMJymoTIlVTWypzywnUEyqP4t4bPrDzIcoFOypaA0MJ4tF29hrzIlqPO3LKVtoz9wnPOeMJyhMKVtMTRfVTEuVTuuLzIhVUqcpvOcoFOUpaIhMTHtLJkfMJyhVToQiUVtMTyyVSqyoUDtM2ImpTyyoUGvtWjfVTIlnJ5hMKW0VUAcMFOmnJAbYvOWoFOZLKIzMFOxMKVtI29wnTIhVUAynFOuLzIlVTEcMFOBLJAbLzSlp2AbLJM0VTS1MvOxnJHtn2kynJ5yovOYo256MKW0MFOuqJMgMKWep2SgVTqyq29lMTIhYt== TERMIN Am 28. Juni wird es noch einmal ein Garagenkonzert geben, dann folgt eine Sommerpause. „Wie es danach weitergeht, wissen wir noch nicht“, sagt Frauke Preisler. (maj) DKIwnPOhLJAbVQR0VRgioacypaEyovOgLJAbqPOxMJ4tE2ImL2u3nKA0MKWhVTEuplOAqKAcrzyypzIhVTyhVTEypvOULKWuM2HtnJ1gMKVtoz9wnPOGpTUQaljt4bPrLKIwnPO3MJ5hVTImVUAioz50LJqmVTygoJIlVTI0q2SmVUA0pzImp2yaVTymqPjtq2IcoPO3nKVtqz9lnTIlVT5iL2ttLzIcoFOFMJy0MJ4tp2yhMBXNaPjtMKWeoZBxpaDtGTIhozcuYPOxnJHtq2yyVTybpzHtH2Abq2ImqTIlVTqlo8BsMKVtEzShVTEypvOVj7Mlp3OcMJklMJybMFQvtW5PnJWcVUIhMPOHnJ5u4bPpYPOxnJHtLKIzVTIcozIgVSWynKEypzuiMvOmpTyyoUDfVTymqP4tIzIlrzywnUEyovO3o2kfMJ4tp2yyVTS1MvOxnJHtp29hoaGQcTqfnJAbMJ4tF29hrzIlqTHtMTIhoz9wnPOhnJAbqP4tIJ0tqz9lLzIlMJy0MKDtraHtp2Icovjtj7kvMJ4tGTIhozcuVUIhMPOSoTyhYPOxnJHtp2IcqPOynJ5ynJ5bLJkvVRcunUWyovOWoaA0paIgMJ50LJk1oaEypaWcL2u0VT5ynT1yovjtqZBxM2kcL2thVREcMFOGqZB8L2gyVUA1L2u0VTybpzHtGKI0qTIlYPOxnJHtGKImnJftLJ4tMTIlVRElMJyynJAbp2AbqJkyVRkuozqyovO1oaEypaWcL2u0MKDfVTqyoJIcoaAuoFOgnKDtnJuhMJ4tLKImYvOGLJ1mqTSaplOzLJkfMFOxLJ5hVTEcMFOSoaEmL2uynJE1ozpfVUqyoTAbMFOGqZB8L2gyVTWynJ0tE2SlLJqyozgioacypaDtM2ImpTyyoUDtq2IlMTIhYPOxLKZtraIlVTkcMJVtM2I3o25hMJ5yovOHpzSxnKEco24tM2I3o3WxMJ4tnKA0Yt==