Musik als Perspektive - Grönemeyer-Album „Das ist los“

„So eine Zeit wie in den letzten drei Jahren habe ich mit 66 auch noch nie erlebt. Wir alle nicht“, sagt der Sänger. Die daraus resultierenden Fragen liefert er gleich mit: „Was schreibt man dann? Was ist da? Wie denkst du, wie fühlst du dich? Was hast du zu erzählen? Hast du überhaupt was zu erzählen? Wie geht es mit deinen Ängsten? Wie skeptisch bist du? Wie optimistisch bist du?“