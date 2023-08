Musik aus Tragödien und Freude - Trauer um Robbie Robertson

Das legendäre Abschlusskonzert der Gruppe 1976 in San Francisco dokumentierte der Regisseur zwei Jahre später in seinem Konzertfilm „The Last Waltz“. Robertson wirkte an zahlreichen Projekten des Filmemachers mit, darunter „Wie ein wilder Stier“, „Shutter Island“ oder „The Irishman“. 2019 feierte die Doku „Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band“ über Leben und Werk des Musikers beim Filmfestival in Toronto Premiere.