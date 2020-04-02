Donnerstag,
02.04.2020 - 12:50
3 min
Musik macht Bürstädtern in schweren Zeiten Mut
In den Bürstädter Straßen wird an mehreren Stellen mit gemeinsamen Liedern dem Corona-Virus getrotzt.
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