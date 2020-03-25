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Mittwoch, 25.03.2020 - 02:30
3 min

Musik macht Hofheimern Mut in kritischen Zeiten

Bläser des Evangelischen Posaunenchors Hofheim spielen zur gleichen Zeit vom heimischen Fenster oder Balkon.

Von Gabriele Lameli
Melina Pauly hat sich der Aktion ihres Orchesters angeschlossen und trägt vom heimischen Balkon ihren Teil zu den Konzerten bei. Foto: Thorsten Gutschalk

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