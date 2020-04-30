Musikvideos als Liebeserklärung an die Darmstädter Szene

Der Filmemacher Jan Mangelsdorf und das Darmstädter P-Magazin sorgen mit kurzen Filmen im Netz für "Kulturelle Nachbarschaftshilfe".
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KLICK INS P
Das aktuelle P-Magazin ist mit der Öffnung vieler Läden ab sofort wieder an zahlreichen Stellen in Darmstadt zu haben.
Die "Kulturelle Nachbarschaftshilfe" gibt es direkt unter www.p-stadtkultur.de/kulturelle-nachbarschaftshilfe/. (bbeg)
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 30.04.2020 um 03:00 Uhr publiziert.