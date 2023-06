Musk fordert Zuckerberg zum Käfigkampf heraus

Das Hin und Her der Tech-Rivalen ging auch im Laufe der Woche weiter. Musk schien mit seinem knappen Post „Vegas Octagon“ einen Austragungsort für das Match vorzuschlagen. Dann fügte er hinzu: „Ich habe diesen großartigen Move, den ich "Das Walross" nenne, bei dem ich mich einfach auf meinen Gegner lege und nichts tue.“ Musk, der in der kommenden Woche seinen 52. Geburtstag feiert, postete dazu ein Video eines sich wälzenden Walrosses. Zuckerberg, 39 Jahre alt, hat in der Vergangenheit immer wieder Videos von sich veröffentlicht, in denen er sich beim Kampfsport zeigte.