Muslimin zu 9/11: „Alltagsrassismus ist ein Problem“

ZUR PERSON

Senay Altintas ist 48 Jahre alt. Sie ist in Darmstadt geboren und hat Bauingenieurswesen studiert.



Seit 2004 arbeitet sie in der Öffentlichkeitsarbeit des türkisch-islamischen Zentrums in Darmstadt e.V.



Das Zentrum war 1974 von Migranten aus der Türkei gegründet. Die ersten Räume waren in der Landgraf-Phillips-Anlage in Darmstadt, später zog der Verein in ein Hinterhof-Gebäude in der Bleichstrasse um.



1986 wurde der Verein Mitglied der Union Türkisch-Islamischer Kulturvereine in Europa e.V. (kurz: ATIB). Die Grundsteinlegung der Emir-Sultan-Moschee in der Mainzerstraßé 164 war 1996.



Das neue Kulturzentrum erhielt den Namen „Emir Sultan Külliyesi“ (eine „Külliye“ ist eine sozioreligiöse Anlage). Ins Deutsche wird der Name als Emir-Sultan-Moschee übersetzt. 1999 zog der Verein in die Moschee um.



Mehr als 300 Mitglieder sind dort derzeit aktiv. Der Verein betreut nach eigenen Angaben Muslime seelsorgisch und sozial- unabhängig von ihrer Nationalität.