Mutmacher: 81-Jährige wird weltweit Fitness-Star im Internet

LANGENFELD - Eine Influencerin sei sie auf keinen Fall, dann schon eher ein "Fitness-Junkie", sagt Erika Rischko über sich selbst. Die 81-Jährige aus dem rheinischen Langenfeld hat in den vergangenen Tagen eine atemberaubende Karriere zum weltweiten Internet-Star hingelegt. Ihr meistgeklicktes Video auf dem Social-Media-Kanal Tiktok ist kurz davor, die Schallmauer von zehn Millionen Zuschauern zu durchbrechen.

Selbst in den USA schon im Fernsehen

Rischko war in den USA schon in der berühmten TV-Sendung "Good Morning America" Thema . Derzeit klingeln vor allem deutsche Medien bei ihr an. "Das ist irre. So ein Echo habe ich mir absolut nicht träumen lassen", bekennt die Rheinländerin.