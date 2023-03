Mutmaßlicher „Axt“-Angreifer in Zug kommt vor Haftrichter

Guben (dpa) - . Nach einem Angriff mit einem axtähnlichen Gegenstand in einem Regionalzug im Südosten Brandenburgs soll der Verdächtige am Samstag in Cottbus vor den Haftrichter kommen. Dann entscheidet sich, ob der 37-Jährige in Untersuchungshaft muss. Das sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd heute. Bei der Polizei habe der Mann, der polnischer Staatsbürger ist, bislang keine Aussagen zu der Gewalttat gemacht.