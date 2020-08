Mutter mit Kinderwagen in Ginsheim attackiert und bestohlen

Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

GINSHEIM - Eine 30 Jahre alte Mutter, die mit ihrem dreijährigen Sohn an einer Bushaltestelle in der Friedrich-Ebert-Straße in Ginsheim wartete, ist am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, von einer Frau zunächst beleidigt und dann attackiert worden. Wie die Polizei nun in einer Pressemitteilung bekannt gibt, trat die Angreiferin der 30-Jährigen in den Bauch, wobei auch der Kinderwagen mit dem Jungen darin umfiel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand griff sich die Täterin das aus dem Kinderwagen herausgefallene Mobiltelefon und flüchtete.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung nahmen die Beamten in der Nähe des Tatorts eine 39 Jahre alte Tatverdächtige fest. Das gestohlene Handy wurde auf dem Fluchtweg aufgefunden. Die Verdächtige hatte es offenbar auf der Flucht weggeworfen. Die 30 Jahre alte Mutter wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Ihr Sohn überstand den Vorfall nach bisherigem Kenntnisstand ohne Blessuren. Die 39-jährige Tatverdächtige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Raubes.