My Ugly Clementine rocken gegen den Optimierungswahn

Wien (dpa) - . Für ihr zweites Album namens „The Good Life“ begeben sich die drei Musikerinnen von My Ugly Clementine ohne Illusionen auf die Suche nach dem richtigen Leben. Den richtigen Sound hat die Wiener Rockband längst getroffen. Vor drei Jahren hatte die Gruppe mit „Vitamin C“ ihr Debütalbum hingelegt. Es wurde prompt vom unabhängigen Label-Verband Impala als „European Independent Album of the Year“ ausgezeichnet. My Ugly Clementine galt fortan als Supergroup der alternativen Wiener Musikszene.