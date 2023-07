Mysteriöses Objekt in Australien wohl Raketenantrieb

Perth (dpa) - . Seit Tagen haben Experten in Australien über die Herkunft eines mysteriösen Objekts gerätselt, das an einen abgelegenen Strand nördlich von Perth gespült worden war. Nun geht die Australische Weltraumagentur (ASA) davon aus, dass es sich um das Gehäuse eines Feststoffraketentriebwerks handelt, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.