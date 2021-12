Nach 50 Jahren: «River» von Joni Mitchell bekommt Video

Eine zerbrochene Beziehung und Einsamkeit: «River» von Joni Mitchell. Foto: John Shearer/KEYSTONE/AP Invision/dpa (Bild: dpa) (Foto: John Shearer/KEYSTONE/AP Invision/dpa)

Berlin - 50 Jahre nach Veröffentlichung hat der Weihnachts-Hit «River» der kanadischen Musikerin Joni Mitchell (78) ein offizielles Musikvideo bekommen. Der in Schwarz-Weiß animierte Kurzfilm wurde jetzt auf dem YouTube-Kanal der Sängerin veröffentlicht.

In dem Video wird die von Mitchell gesungene Geschichte digital nachgezeichnet: Die Erzählerin versucht, schmerzhafte Erinnerungen an eine vergangene Beziehung zu vergessen, indem sie mit Schlittschuhen über einen gefrorenen Fluss davonfährt. Erst zum Ende des Videos geht die Schwarz-Weiß-Zeichnung in bunten Farben auf.

«'River' drückt das Bedauern über das Ende einer Beziehung aus... aber es geht auch darum, in der Weihnachtszeit einsam zu sein», heißt es in einem Statement von Mitchell, das am Ende des Videos eingeblendet wird. «Ein Weihnachtslied für Menschen, die an Weihnachten einsam sind! Wir brauchen einen Song wie diesen.»

Obwohl «River», das 1971 auf Mitchells viertem Studioalbum «Blue» erschien, ursprünglich nicht als Weihnachtslied veröffentlicht wurde, wird es häufig in der Weihnachtszeit gespielt. Coverversionen des Songs erschienen auf diversen Weihnachtsalben, unter anderem von Ellie Goulding, Katie Melua und Ronan Keating.

