Nach A5-Vorfall: Rutkowski setzt sich zur Wehr

Weiterstadt. Wie geht es für die „Rutkowski Patrol“ nach dem Vorfall auf der A5-Raststätte „Gräfenhausen-West“ am Karfreitag weiter? Die Polizei hatte die 18 Mitarbeiter der polnischen Security-Firma am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob die Angestellten, die mehrere der 63 streikenden Lkw-Fahrer bedrängt haben sollen, wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind oder sich noch in Deutschland aufhalten, ist nicht bekannt. Die Polizei hat am Freitag Anzeigen unter anderem wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs, Bedrohung, Nötigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung erstattet. Die Ermittlungen dauern an. Unklar ist auch, wie sich der Panzerwagen, ohne Aufsehen zu erregen, mehrere Stunden durch Deutschland bewegen konnte.