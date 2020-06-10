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Mittwoch, 10.06.2020 - 06:00
4 min

Nach Corona-Lockdown: Büdinger Gastronomen hoffen auf einen guten Sommer

Nach dem Lockdown dürfen Wirte seit Mitte Mai ihre Kundschaft wieder empfangen. Wir haben uns bei Büdinger Gastronomen umgehört, wie sie durch die Corona-Krise kommen.

Von Paulina Schick
Pasquale Cresciullo (Mitte, hinten) weiß auch in der Krise, worauf es seinen Kunden ankommt: Die Stammgäste Reinhold und Monika Kröll (links) und Ute und Jürgen Roth fühlen sich im neuen Zelt der Pizzeria Rusticana wohl. Die Einhaltung der Hygieneregeln gibt ihnen Sicherheit. Foto: Schick

Pasquale Cresciullo (Mitte, hinten) weiß auch in der Krise, worauf es seinen Kunden ankommt: Die Stammgäste Reinhold und Monika Kröll (links) und Ute und Jürgen Roth fühlen sich im neuen Zelt der Pizzeria Rusticana wohl. Die Einhaltung der Hygieneregeln gibt ihnen Sicherheit. Foto: Schick

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Pasquale Cresciullo (Mitte, hinten) weiß auch in der Krise, worauf es seinen Kunden ankommt: Die Stammgäste Reinhold und Monika Kröll (links) und Ute und Jürgen Roth fühlen sich im neuen Zelt der Pizzeria Rusticana wohl. Die Einhaltung der Hygieneregeln gibt ihnen Sicherheit. Foto: Schick

Pasquale Cresciullo (Mitte, hinten) weiß auch in der Krise, worauf es seinen Kunden ankommt: Die Stammgäste Reinhold und Monika Kröll (links) und Ute und Jürgen Roth fühlen sich im neuen Zelt der Pizzeria Rusticana wohl. Die Einhaltung der Hygieneregeln gibt ihnen Sicherheit. Foto: Schick

Solange sich alle an die Maskenpflicht halten, läuft es auch im Eiscafé Venezia wieder: Gianluca Fedele bedient seine Kunden über die abgetrennte Theke hinweg. Foto: Schick

Solange sich alle an die Maskenpflicht halten, läuft es auch im Eiscafé Venezia wieder: Gianluca Fedele bedient seine Kunden über die abgetrennte Theke hinweg. Foto: Schick

Die Inhaber des italienischen Restaurants "Al giardino - Zum Stern", Abdullah Büyükkaya (l.) und Ersin Güngör, sind froh, dass sich ihre Terrasse mit Blick auf das Jerusalemer Tor in der Büdinger Altstadt wieder füllt. Damit das so bleibt, hoffen sie auf einen guten Sommer. Foto: Schick

Die Inhaber des italienischen Restaurants "Al giardino - Zum Stern", Abdullah Büyükkaya (l.) und Ersin Güngör, sind froh, dass sich ihre Terrasse mit Blick auf das Jerusalemer Tor in der Büdinger Altstadt wieder füllt. Damit das so bleibt, hoffen sie auf einen guten Sommer. Foto: Schick

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