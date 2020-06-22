Montag, 22.06.2020 - 18:28
3 min
Nach Corona-Pause: Darmstädter Grundschulkinder sind zurück
Von Annette Wannemacher-Saal, Joachim Nieswandt und Frank Horneff
ERSFGIAHDHEHVP0tDJ0tGJ9hqTSaVUAcozDtMTyyVRqlqJ5xp2AbqJkenJ5xMKVtnJ4tETSloKA0LJE0VUqcMJEypvOuovOcnUWyVSAwnUIfMJ4traIlj7kwn2qyn2IbpaDhVREypvOSnJ5xpaIwnlO2o25mMJy0MJ4tMTIlVSAwnUIfoTIcqTIlVTymqPOhLJAbVTEyoFOypaA0MJ4tITSaVZB8LzIlq2yyM2IhMPOjo3AcqTy2YPOxo2AbVTImVTqcLaDtLKIwnPOPMJEyozgyov4tETyyVSWyn3EipzyhVTEypvN8Lw48Lw5SLzIlp3GQcTE0MKVtI2yfnTIfoF1VLKIzMv1GL2u1oTH8Y2V+VQjiLw5yqUquVUAjpzywnUDtqz9hVTIcozIgVPWmL2wQgz5yovOOozMuozpvYvORnJHtpaIhMPNlAGNtH2Abj7kfMKWcoz5yovO1ozDtH2Abj7kfMKVtnZBxqUEyovOmnJAbVUAcL2u0oTywnPOaMJMlMKI0YPOxLKAmVUAcMFO3nJIxMKVtLJkfMFO6qKAuoJ1yovOeo21gMJ4fVUAuM3DtFaI0qTRtFTSfoTIloJShov4tVyAcMFO3LKWyovOmMJulVTMlj7MboTywnP4vVSc3LKVtp2IcMJ4tnJ0tIz9lMzIfMPOynJ5cM2HtDzIxMJ5eMJ4tqz9hVRIfqTIlovO1ozDtGTIbpzglj6EzqTIhVTqyj6E1j59ypaDtM2I3o3WxMJ47VUAwnTkcMpBsoTywnPObLJWyVT1uovOxnJHtFUyanJIhMF0tqJ5xVRSvp3EuozEmpzIaMJkhVUAynUVtMKWhp3DtM2Iho21gMJ4hVPWBqJ4tLJWypvOmnJ5xVTSfoTHtMaWinPjtq2yyMTIlVTucMKVtraHtp2Icov4vVRS1L2ttMTyyVSYQiTAeoJIfMUIhMlOxMKVtGTIbpzIlVUAynFOjo3AcqTy2VTqyq2ImMJ4h
DJ4tMTIlVTElMJy6j7kanJqyovOVLKIzMaAwnUIfMFNboJy0VSMipzgfLKAmMFxtnTSvMJ4tMTyyVSQQcTEuM29aMJ4tLzIlMJy0plO3j6EbpzIhMPOxMKVtp3E1MzIhq2Icp2IhVSYQiTAen2IbpvOcovOxMJ4tIJ50MKWlnJAbqPOuovOcoz5iqzS0nKMyovODLKImMJ5lMJqyoUIhM2IhVTqyLKWvMJy0MKDfVUAuM3DtFTSfoTIloJShov4tETRtMTIlVRWyq2IaqJ5ap2ElLJ5aVTEypvOUpaIhMUAwnZB8oTIlVTE1pzAbVTEuplOmqUIhMTIhoTShM2HtH2y0rzIhVUsQcTulMJ5xVTEyplOTpz9hqTSfqJ50MKWlnJAbqUZtLzImo25xMKWmVTqlo8BsVTqyq2ImMJ4tp2IcYPObLJWyVTEcMFOGL2u1oTHtMfB8pvOxnJHtHTS1p2IhVPWuLaA0LJ5xp2WyqT9hqTHtDzI3MJq1ozqmMJyhnTIcqTIhVvOgnKDtFTyfMzHtqz9hVRu1oTRgFT9ipP1FMJyzMJ4tqJ5xVTyhVSc1p2SgoJIhLKWvMJy0VT1cqPOHpzScozIlovOxMKZtLzIhLJAbLzSlqTIhVSquoTEiozxgD2ylL3ImVTShM2Ivo3Eyov4tVxEuplObLKDtnTIlqz9lpzSaMJ5xVTqyn2kupUO0YvVtDJ4tMTIgVRgioacypUDtnTSfqTHtMTyyVSAwnUIfMFOuqJAbVUqynKEypzucovOzMKA0Yt==
CTtlCxI0q2RtrzIbovODpz96MJ50VTEypvOGL2wQiTkypvOmnJ5xVUc1VRuuqKAyVTqyLzkcMJWyowjinQV+
DKIwnPOvMJxtMTIlVRkynKEypzyhVTEypvN8Lw48Lw5Uo2I0nTImL2u1oTHtnJ0tFz9bLJ5hMKA2nJIlqTIfCP9vCvN8Y2V+nKA0VTEcMFOuozoQcT5aoTywnTHtH2gypUAcplOaMKqcL2uyov4tEKZtp2IcVUqinTjtMT9wnPOaqKDfVTEup3Ztoz9wnPOynJ5gLJjtLJkfMFOYnJ5xMKVtqz9lVTEyovOGo21gMKWzMKWcMJ4tnJ4tMTIlVSAwnUIfMFOmMJyyovjtp2SaqPOJLJkypzyyVSCQiUE0MKWfMF4tGJShVTiQgz5hMFOmolOxnJHtH2y0qJS0nJ9hVTWyp3AypvOynJ5mL2wQcUE6MJ4tqJ5xVTEuplOYo256MKO0VToQiUVtMTSmVTgioJ1yozEyVSAwnUIfnzSbpvOho3EzLJkfplOhLJAbLzImp2Ilov4tETIlVTIlp3EyVSEuMlOgnKDtLJkfMJ4tF2kup3AyovObLKDtozSwnPOcnUWyovOKo3W0MJ4tM3I0VTM1ozg0nJ9hnJIlqP4tDJkfMKWxnJ5aplOeLJ1yovOhnJAbqPOuoTkyVQDjZPOGL2wQiTkypvjtp29hMTIlovOyqUquVUcynT4tHUWirzIhqPOvoTyyLzIhVUc1VRuuqKAyYvORMKWyovOSoUEypz4tnZBxqUEyovOxMKI0oTywnPOaMJ1uL2u0YPOxLKAmVTybozIhVTEuplOOoaA0MJAeqJ5ap3Wcp2yeolO6qFOapz/QalOmMJxhVRS1L2ttp2IwnUZtGTIbpzIlVUAynJIhVUqynKEypvO6qFOVLKImMFjtMTRtp2yyVUc1pvOFnKAcn29apaIjpTHtrfBxnTk0MJ4hVSOlo2WfMJ1yVTWynJ0tIJ50MKWlnJAbqPOmL2uuMzM0VTEuplOun3E1MJkfVT5cL2u0YPNvMTSmVTqynUDtLKIzVvjtp2SaqPOxnJHtHzIeqT9lnJ4hVSIgVTEuplOFnKAcn28traHtp2Ihn2IhYPObLJWyovOxnJHtF2kup3AyovO1oaEypzIcozShMTIlVTgynJ5yovOYo250LJg0YvNvFzIxMFOYoTSmp2HtnKA0VTIcovOeoTIcozIlVR1cn3Win29moJ9mVToQiUVtp2ywnPVfVTWyqT9hqPOGj7k0qTIloTHhVRIcozyaMFOGL2u3LJAbp3EyoTkyovObLKDtp2yyVTSgVTIlp3EyovOHLJptLzIlMJy0plOuqKAaMJ1uL2u0BvOGolObLKE0MJ4tMJyhnJqyVRgcozEypvO2MKWaMKAmMJ4fVTS1MvOxMJ0tI2IaVTyhVTEcMFODLKImMFOuqJLtMTIgVRMfqKVtq2yyMTIlVTIcozHtGJSmn2HtraHtqUWuM2IhVUIhMPOOLaA0LJ5xVUc1VUqunUWyov4tDzIcMTImVT3QiUAmMJ4tp2yyVTygVRgfLKAmMJ5lLKIgVT5cL2u0YvOnqJEyoFOmMJxtMKZtMUIlL2ttMTyyVUcynKE2MKWmMKE6qTIhVSOuqKAyovOzj7klVTcyMTHtF2kup3AyVTEuoz4tMfB8pvOxnJHtj7kvpzyaMJ4tH2Abj7kfMKVtnJ0tIJ50MKWlnJAbqPO6qKqynJkyovO6nJIgoTywnPOfLKI0Yt==
DKImVTIcozIlVUqynKEypzIhVREupz1mqZBxMUEypvOUpaIhMUAwnUIfMFOeo21gqPOuoFOAo250LJptozSwnPOGL2u1oTWyM2yhovOynJ5yVUMiovOGo3WaMJ4tqJ5xVRWyMTIhn2IhVTqypUYQcTq0MFOGqTygoJHhVREcMFOGL2u1oTkynKE1ozptopB2L2u0MFOhLJ1yoaEfnJAbVT5cL2u0VTqyozShoaDtq2IlMTIhVUIhMPOuqJAbVTEypvOBLJ1yVTEypvOGL2u1oTHtozywnUDhVRImVTqyLzHtLzIcVSAwnZB8oTIlovjtEJk0MKWhVUIhMPOcoFOZMJulMKWeo2kfMJqcqJ0tMJyhMFNvp3QQiUWvLKVtM3Wij59yVSMypaIhp2ywnTIlqJ5aVUIhMPOuqJAbVSAipzqyov4vVR1uovOzj7kboTHtp2ywnPNvraqcp2AbMJ4tLJkfMJ4tH3GQiTufMJ4vVUIhMPO3nKAmMFOho2AbVT5cL2u0VUAiVUWyL2u0YPO3LKZtLKImVTEypvOGnKE1LKEco24toz9wnPO3MKWxMF4=
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VwHjAzIxAmEvYGOxBJLgAQH4Zl05ZzL3YJExA2MzZQIzMwMzZlVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
Weiterführende Links
ETyyVSMypaElMKEypvOxMKVtCTV+CTV+ETSloKA0j6ExqTIlVRyhnKEcLKEcqzHtVvATLJ1coTyyozyhMTIlF3Wcp2HvCP9vCvN8Y2V+nTyhM2IaMJ4trzIcM2IhVUAcL2ttMKWzpzI1qPQQiTWypvOxnJHtEJ50p2AbMJyxqJ5aVTEypvObMKAmnKAwnTIhVRkuozEyp3WyM2yypaIhMljtMTyyVRqlqJ5xp2AbqJkyovO3nJIxMKVtMfB8pvOxMJ4tqz9foUA0j6EhMTyaMJ4tHUYQcUAyoac1oaEypaWcL2u0VUc1VZB2MzMhMJ4hVREcMFOSpzkynJAbqTIlqJ5aVTWynFORLKWgp3GQcTE0MKVtEzSgnJkcMJ4tp2IcVTEyqKEfnJAbVUAjj7klLzSlYvNvETSmVSWyL2u0VTEypvOYnJ5xMKVtLKIzVRWcoTE1ozptn29goKDtoaIhVTIhMTkcL2ttq2yyMTIlVUc1pvOUMJk0qJ5aVvjtp28tD2ulnKA0nJShMFOBnJI3j7MbozIlVUMiovOxMKVtFJ5cqTyuqTy2MF4tETSmplOyplOhqJ4tq2yyMTIlVTkip2qynUDfVTIlopB2M2kcL2uyVTEyovOUpaIhMUAwnUIfn2yhMTIlovOynJ5yovO2MKWmj7MbozkcL2uyovOOLaAwnTk1p3ZtoJy0VTEyoFOGL2u1oTcunUVhVRqypzSxMFOzj7klVSMcMKW0n2mQcUAmoTIlVUAynFOyplOaqKDfVUqyoz4tp2yyVToQiUVtraqynFOKo2AbMJ4toz9wnPOynJ5gLJjtnJulMFOuoUEyVRgfLKAmMJ5aMJ1ynJ5mL2uuMaDtMKWfMJWyovOxj7klMaEyov4=
VyqcpvOmnJ5xVTMlo2tfVTEup3ZtMKZtMfB8pvOxnJHtE3W1ozEmL2u1oTgcozEypvObMKI0MFO3nJIxMKVtoT9mM2IaLJ5aMJ4tnKA0Vvjtp2SaqPOuqJAbVRShozRtHKIcL2fgHzS0nTqyLzIlVUMiovNvV0MuoJyfnJIhnJ5xMKWYpzymMFVfVTEypzIhVSEiL2u0MKVtMTyyVSAwnTyfoTIlp2AbqJkyVTWyp3IwnUDhVRS1L2ttMT9lqPOmMJxtMTIlVTIlp3EyVSEuMlOlMJyvqJ5ap2kiplO2MKWfLKIzMJ4hVPWIozDtoJIcozHtIT9wnUEypvOcp3Dtp2IbpvOzpfB2nTkcL2ttLKImVTEypvOGL2u1oTHtozSwnPOVLKImMFOaMJgioJ1yov4v