Montag,
18.05.2020 - 05:00
3 min
Nach Corona-Pause: In Rüsselsheimer Lokalen bleiben Plätze leer
Der große Ansturm ist am Wochenende ausgeblieben. Trotz Beschränkungen blieben Plätze in Restaurants unbesetzt. Die Wirte suchen nach Erklärungen.
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