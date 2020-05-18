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Montag, 18.05.2020 - 05:00
3 min

Nach Corona-Pause: In Rüsselsheimer Lokalen bleiben Plätze leer

Der große Ansturm ist am Wochenende ausgeblieben. Trotz Beschränkungen blieben Plätze in Restaurants unbesetzt. Die Wirte suchen nach Erklärungen.

Von Oliver Haug
Beim Traditionslokal "Schaab Louis" bleiben Plätze frei. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

Beim Traditionslokal "Schaab Louis" bleiben Plätze frei. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

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