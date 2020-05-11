Montag,
11.05.2020 - 16:20
2 min
Nach Corona-Pause: Lange Schlange bei Ikea in Wallau
Schon bevor die Türen des Wallauer Ikeas zum ersten Mal wieder öffnen, ist einiges los. Viele Kunden warten 20 Minuten im Regen - obwohl einige nur einen einzigen Artikel brauchen.
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