Nach dem Beben in Marokko: Viele Landwege noch blockiert

Rabat (dpa) - . Auch Tage nach dem schweren Beben in Marokko haben Helfer noch nicht alle Dörfer im schwer getroffenen Atlasgebirge erreichen können. Aufnahmen des marokkanischen Senders TV 2M zeigten, wie Rettungskräfte am Mittwochmorgen Hilfspakete aus Flugzeugen abwerfen. Demnach konnten die Helfer die Dörfer nahe dem Epizentrum auch am Mittwoch noch nicht auf dem Landweg erreichen. In vielen Bergdörfern herrscht daher weiter große Not.