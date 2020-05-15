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Freitag, 15.05.2020 - 05:00
3 min

Nach den Abschlussprüfungen weniger Berufseinsteiger?

Für Schüler in Rüsselsheim, die eine Ausbildung beginnen wollen, könnte der Coronavirus zum Problem werden. Die weiterführenden Schulen rechnen mit mehr Andrang im Sommer.

Marcel Großmann: Volontär
Von Marcel Großmann
Volontär
Die Alexander-von-Humboldt-Schüler haben sich schon früh für eine Ausbildung beworben. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

Die Alexander-von-Humboldt-Schüler haben sich schon früh für eine Ausbildung beworben. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

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IN ZWEI SCHRITTEN

Die Abschlussklassen gehen seit 27. April wieder zur Schule.

Alle anderen Klassen nehmen in zwei Gruppen den Schulbetrieb zum 18. Mai und 2. Juni 2020 wieder auf. Allerdings soll der Unterricht nicht in vollem Umfang wieder anlaufen. Mindestens bis Ende des Schuljahres sollen Schüler abwechselnd in der Schule und zu Hause lernen. (magr)

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