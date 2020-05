Nach den Abschlussprüfungen weniger Berufseinsteiger?

Die Abschlussklassen gehen seit 27. April wieder zur Schule.

Alle anderen Klassen nehmen in zwei Gruppen den Schulbetrieb zum 18. Mai und 2. Juni 2020 wieder auf. Allerdings soll der Unterricht nicht in vollem Umfang wieder anlaufen. Mindestens bis Ende des Schuljahres sollen Schüler abwechselnd in der Schule und zu Hause lernen. (magr)