Nach den Abschlussprüfungen weniger Berufseinsteiger?

Die Alexander-von-Humboldt-Schüler haben sich schon früh für eine Ausbildung beworben. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa
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IN ZWEI SCHRITTEN
Die
Abschlussklassen gehen seit 27. April wieder zur Schule.
Alle anderen Klassen nehmen in zwei Gruppen den Schulbetrieb zum
18. Mai und 2. Juni 2020 wieder auf. Allerdings soll der Unterricht nicht in vollem Umfang wieder anlaufen. Mindestens bis Ende des Schuljahres sollen Schüler abwechselnd in der Schule und zu Hause lernen. (magr)
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