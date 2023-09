Nach Erdbeben: Zahl der Todesopfer steigt auf über 2000

Nach dem Beben prüft die Bundesregierung, ob auch Deutsche unter den Opfern sind. Derzeit lägen keine Kenntnisse darüber vor, dass sich deutsche Staatsangehörige unter den Opfern befinden, hieß es am Samstagnachmittag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Die Lage in dem Erdbebengebiet in dem nordafrikanischen Land sei aber in Teilen noch sehr unübersichtlich. Das Auswärtige Amt stehe in Kontakt mit den lokalen Behörden und Reiseveranstaltern und verfolge die Lage intensiv, hieß es weiter. Das Erdbeben ereignete sich in der Nacht zum Samstag.