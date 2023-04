Nach ersten Zahlungen: Lkw-Fahrer bleiben in Gräfenhausen

Eins haben die Lkw-Fahrer, die vor allem aus Georgien und Usbekistan stammen, in jedem Fall schon klargemacht: Sie werden nur gemeinsam die Arbeit wieder aufnehmen - wenn jeder einzelne sein Geld erhalten habe. Die mehr als 60 Männer waren am 30. März auf dem Rasthof in den Streik getreten, weil sie mitunter zwei Monate lang kein Gehalt bekommen haben sollen, zudem generell bessere Arbeitsbedingungen fordern. Mazur hatte am Freitag verlauten lassen, dass in den Verträgen festgehalten sei, dass die Fahrer ihre Löhne erst eineinhalb Monate später erhielten. Der Grund: So lange dauere es, bis die Zahlungen zwischen ihm selbst und seinen Kunden abgewickelt seien. Dennoch bekämen die rund 1000 Fahrer, die dies wüssten und seit mehreren Jahren für ihn arbeiten, kontinuierlich ihr Geld, sagte er.