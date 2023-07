Nach Fristende: Streikempfehlung in US-Schauspielbranche

Los Angeles (dpa) - . Nach Ablauf der Frist um eine Einigung im Poker um mehr Geld und andere Forderungen für US-Schauspieler hat der Verhandlungsausschuss der Gewerkschaft eine Streikempfehlung ausgesprochen. Der Vorstand werde nun darüber abstimmen, ob gestreikt werden solle, teilte die Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA am Donnerstagmorgen mit. Über das Ergebnis will die Gewerkschaft am Donnerstag um 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr in Deutschland) auf einer Pressekonferenz in Los Angeles informieren.