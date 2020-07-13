Montag, 13.07.2020 - 05:00
3 min
Nach Parkpartys bleibt in Darmstadt viel Müll zurück
Von Alexandra Welsch
Mitarbeiterin Lokalredaktion Darmstadt
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Jenseits der Lärm- und Müllproblematik seien bei den Park-Partys kritische Verhaltensweisen wie etwa Schlägereien oder Verstöße gegen das Corona-Abstandsgebot "bisher nicht in relevanter Anzahl festzustellen", sagt das Ordnungsdezernat auf Anfrage.
Die Polizei unterstreicht, dass sich auch in vergangenen Jahren Anwohner über Lärm beschwert und "vereinzelt strafrelevante Sachverhalte wie Sachbeschädigungen mitgeteilt" hätten. In der Nacht zum Samstag voriger Woche, wo man 450 junge Leute in der Orangerie gezählt habe, habe es einen Rettungseinsatz gegeben infolge eines medizinischen Notfalls bei einer Jugendlichen. (alex)
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