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Montag, 13.07.2020 - 05:00
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Nach Parkpartys bleibt in Darmstadt viel Müll zurück

Während der Pandemie zieht es die Jugend abends noch stärker in Parks. Doch in der Orangerie artet die Müll- und Lärmbelastung aus. Nun will die Stadt aktiver werden.

Alexandra Welsch: Mitarbeiterin Lokalredaktion Darmstadt
Von Alexandra Welsch
Mitarbeiterin Lokalredaktion Darmstadt
Rund sechs Kubikmeter Müll muss der EAD in der Orangerie nach den nächtlichen Partys beseitigen. Vier Stunden dauert das Aufräumen. Zudem beschweren sich Anwohner über den Lärm. Seit Clubs, Bars und Diskotheken geschlossen sind, weichen Jugendliche zum Feiern ins öffentliche Grün aus. Foto: Dirk Zengel

Rund sechs Kubikmeter Müll muss der EAD in der Orangerie nach den nächtlichen Partys beseitigen. Vier Stunden dauert das Aufräumen. Zudem beschweren sich Anwohner über den Lärm. Seit Clubs, Bars und Diskotheken geschlossen sind, weichen Jugendliche zum Feiern ins öffentliche Grün aus. Foto: Dirk Zengel

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Jenseits der Lärm- und Müllproblematik seien bei den Park-Partys kritische Verhaltensweisen wie etwa Schlägereien oder Verstöße gegen das Corona-Abstandsgebot "bisher nicht in relevanter Anzahl festzustellen", sagt das Ordnungsdezernat auf Anfrage.

Die Polizei unterstreicht, dass sich auch in vergangenen Jahren Anwohner über Lärm beschwert und "vereinzelt strafrelevante Sachverhalte wie Sachbeschädigungen mitgeteilt" hätten. In der Nacht zum Samstag voriger Woche, wo man 450 junge Leute in der Orangerie gezählt habe, habe es einen Rettungseinsatz gegeben infolge eines medizinischen Notfalls bei einer Jugendlichen. (alex)

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