Nach Polizeikontrolle: Spuren von Gewalt an Leiche

Blumen liegen an dem Ort, an dem am Montag ein Mann nach einer Polizeikontrolle gestorben ist. Daneben steht ein Pappschild mit der Aufschrift «Und schon wieder ein toter Migrant durch die Polizei...». Die Leiche des Mannes wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt, wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg in Stuttgart mitteilten. (Foto: dpa)