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Montag, 01.06.2020 - 16:18
2 min

Nach Schießerei in Worms: Mindestens acht Verletzte

Nachdem in der Rheinstraße am Samstag ein Streit zu einem Großeinsatz geführt hat, wird mit Hochdruck ermittelt. Währenddessen zieht es Schaulustige zum Ort des Geschehens.

Von Susanne Müller
In der Wormser Rheinstraße ist es am Samstag zu einer Schießerei gekommen. Foto: BilderKartell / Andreas Stumpf

In der Wormser Rheinstraße ist es am Samstag zu einer Schießerei gekommen. (Foto: BilderKartell / Andreas Stumpf)

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Fotos
Die Auseinandersetzung in der Wormser Rheinstraße hat einen größeren Polizeieinsatz nach sich gezogen. Foto: Wiesbaden112.de

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