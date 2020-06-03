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Mittwoch, 03.06.2020 - 03:00
3 min

Nach Wiedereröffnung: Kaum Besucher im Alzeyer Bali Kino

Das Bali Kino hat wieder geöffnet. An den ersten vier Tagen kommen jedoch gerade mal neun Besucher. Das liegt laut Betreiber Hadenfeldt an strengen Auflagen. Die will er bekämpfen.

Steffen Nagel: Lokalredakteur Alzey
Von Steffen Nagel
Lokalredakteur Alzey
Gerade einmal drei Zuschauerbefinden sich im Kino. Foto: BK/Axel Schmitz

Gerade einmal drei Zuschauerbefinden sich im Kino. (Foto: BK/Axel Schmitz)

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Steffen Nagel: Lokalredakteur Alzey
Steffen Nagel Kommentar zu Bali Kino: Nachbessern
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